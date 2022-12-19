После ледяного дождя улицы Казани обработали 900 тоннами пескосоляной смеси и реагента

Непогода привела к тому, что в городе наблюдается гололедица. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с резкими перепадами температур и ледяным дождем, которые наблюдались в Казани 18 декабря, на улицах города образовалась гололедица. Чтобы ходить по улицам было безопасно, дорожники обработали их 900 тоннами пескосоляной смеси и реагента, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Несмотря на проведенную работу, специалисты просят горожан быть аккуратнее на улице.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в столице Татарстана затопило проспект Победы.

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