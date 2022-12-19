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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:57

В границы Казани включили комплекс «Динамо», кладбище «Курган» и «Научный городок»

Данные территории стали частями Приволжского и Советского районов города
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За счет изменений население Советского района вырастет приблизительно на 600 человек.

За счет изменений население Советского района вырастет приблизительно на 600 человек.

Фото: Антон ПИКУС

В понедельник, 19 декабря, на XIX сессии Казгордумы депутаты приняли решение об изменении границ Казани. Так, частью Приволжского района города стала территория биатлонного комплекса «Динамо», а частью Советского района – «Научный городок» и кладбище «Курган».

До этого момента «Научный городок» и кладбище «Курган» относились к Высокогорскому и Пестречинскому районам соответственно. За счет их присоединения в столице Татарстана численность населения Советского района вырастет приблизительно на 600 человек.

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