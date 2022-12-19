Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Заслуженными экономистами Татарстана стали еще два человека - замначальника отдела камерального контроля №2 УФНС по республике Альмира Хисматуллина и руководитель отдела №24 УФК по региону Любовь Якимова. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Хисматуллина отмечена за вклад в развитие республиканской налоговой службы, а Якимова - за заслуги в финансово-экономической области.

Напомним, ранее сообщалось, что звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» присвоено еще 10 людям.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram