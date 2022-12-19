В Чувашии без электроснабжения продолжают оставаться более трех тысяч человек

Проблемы с инфраструктурой наблюдаются в 13 населенных пунктах шести районов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

По данным на утро понедельника, 19 декабря, в Чувашии после очередного отключения электричества без света остаются 1,7 тысячи домов в 13 населенных пунктах. В них проживают более трех тысяч жителей Батыревского, Канашского, Красноармейского, Моргаушского, Урмарского и Шемуршинского районов.

Также электроснабжение отсутствует в семи социальных объектах.

В связи с произошедшим глава республики Олег Николаев поручил Минпромэнерго республики проанализировать инциденты с точки зрения эффективности заключенных за последние пять лет инвестиционных программ в рамках тарифной политики.

- По итогам сделаем выводы и, если будет необходимо, будем обращаться в правоохранительные органы, - написал он в своем telegram-канале.

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