На предприятиях Казани средняя зарплата превысила 62 тысячи рублей

Утверждается, что столица Татарстана занимает четвертое место среди городов-миллионников России по размеру средней зарплаты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По итогам девяти месяцев текущего года средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Казани составила 62 тысячи рублей. Это на 14,5% больше, чем было за тот же период 2021 года. Такие цифра на XIX сессии Казгордумы назвал замруководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, больше всех зарабатывают специалисты в области информатизации и связи, которые могут претендовать на 91 тысячу рублей в месяц. Следом идут научные и технические работники, которые получают до 86 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров кадры, занимающиеся финансовой деятельностью. Они зарабатывают порядка 79 тысяч рублей.

Отметим, что столица Татарстана занимает четвертое место среди городов-миллионников России по размеру средней зарплаты. Первые строчки они уступила Красноярску, Екатеринбургу и Новосибирску, заметил Шакиров.

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