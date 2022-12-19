В 2023 году доходы бюджета Казани составят 37,8 миллиарда рублей

Большая часть средств бюджета Казани будет направлена на социальную сферу. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прогнозируемый доход бюджета столицы Татарстана на 2023 год превысит 37,8 миллиарда рублей. Это на 5,2 миллиарда рублей больше бюджета на 2022-й.

Что же касается следующего года, то расходы городской казны планируются ровно в таком же объеме, что и доходы - более 37,8 миллиарда, сообщил 19 декабря на заседании Казгордумы начальник финуправления Исполкома Ирек Мухаметшин.

Несмотря на то, что большая часть бюджета 2023 будет направлена на социальную сферу, он все равно останется бездефицитным.

Так, по словам Мухаметшина, планируется увеличение зарплаты горожан, а также расходы на систему безопасности в районных учреждениях Казани.

Напомним, в 2022 году убытки предприятий Татарстана выросли на 33,7%. Однако доход бюджета республики вырастет почти на 100 миллиардов рублей

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