В кряшенском приходе Набережных Челнов назначен казанский настоятель

Долгое время место настоятеля было свободным. Фото: pravchelny.ru

В кряшенском приходе Набережных Челнов назначен настоятель. Им стал протоиерей Владимир Иванов. Его кандидатуру утвердили на заседании республиканского епархиального совета под председательством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, сообщает пресс-служба Православного Закамья.

Долгое время место настоятеля было свободным. Ранее приход находился под кураторством кряшенского духовенства Казанской епархии.

Отметим, Владимир Иванов был настоятелем в церквях Казани, а также возглавлял приходы в Сармановском, Альметьевском, Мамадышском районах Татарстана. Сам кряшенский приход находится в микрорайоне Замелекесье.

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