По итогам 2022 года Казань примет рекордное количество туристов

Казань смогла войти в тройку лидеров российских туристических центров. Фото: Антон ПИКУС

В столице Татарстана по итогам 2022 года ожидается рекордное количество туристов. Прирост должен составить 11%. Об этом на XIX сессии Казгордумы заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

По его словам, Казань смогла войти в тройку лидеров российских туристических центров. Рост турпотока он объяснил закрытием европейских направлений. В связи с этим российские жители выбирают поездки в столицу Татарстана.

Напомним, с начала 2022 года Казанский Кремль посетили 3,5 миллиона туристов. Это почти на 25% больше, чем было годом ранее.

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