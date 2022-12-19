За сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 сейчас составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев COVID-19. Вместе с тем были госпитализированы 18 зараженных и выписаны 103 переболевших вирусом человека. Такие цифры в понедельник, 19 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 192 287 человек, 189 183 из которых выздоровели, а 2 008 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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