В Нижнекамске из-за ОРВИ и гриппа на разобщение ушли 42 школьных класса

Закрытых полностью образовательных учреждений в городе нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 19 декабря в Нижнекамске из-за роста случаев заражения ОРВИ и гриппа на разобщение были отправлены 42 класса, в которых учатся 4,5 тысячи детей. Закрытых полностью школ нет, заявил на совещании руководитель управления образования района Айдар Гарифуллин. Он также добавил, что на больничных на данный момент находятся 104 педагога.

Отметим, что в местных образовательных учреждениях усилен режим термометрии - измерение температуры проводится дважды в день, а также систематически проходит дезинфекция помещений.

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