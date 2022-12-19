В 2023 году Казань и Киров может связать новый авиарейс

Точного решения пока не принято. Фото: Алина НИЗАМОВА

В пятницу, 16 декабря, в Казани прошла встреча главы Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Кировской области Александра Соколова. На ней стороны обсудили возможности сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также рассмотрели вопрос о запуске авиарейсов между Казанью и Кировом.

Самолеты по данному маршруту могут начать летать уже с 2023 года. Однако точного решения пока не принято, сообщили на оперативном совещании у губернатора Кировской области.

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