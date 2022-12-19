С начала года Казанский Кремль посетили 3,5 миллиона туристов

За 11 месяцев 2021 года достопримечательность приняла 2,8 миллиона человек. Фото: Антон ПИКУС

Стало известно, что с января по ноябрь Казанский Кремль посетили порядка 3,5 миллиона туристов. Это почти на 25% больше, чем было за аналогичный период 2021 года, когда достопримечательность приняла 2,8 миллиона человек. Такие цифры на XIX сессии Казгордумы назвала глава Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

По ее словам, большинство гостей приезжало в столицу Татарстана из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира и Челябинска.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала программу новогодних мероприятий, которые будут проходить на территории Казанского Кремля вплоть до 15 января.

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