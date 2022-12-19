В Казани свой первый полет совершил еще один модернизированный ракетоносец Ту-160М

Модернизацией Ту-160М занимался Казанский авиационный завод. Фото: uacrussia.ru

В Казани свой первый полет совершил еще один модернизированный на местном авиационном заводе стратегический ракетоносец Ту-160М. Пилоты на практике проверили устойчивость и управляемость самолета, работоспособность его систем, двигателя и бортового радиоэлектронного оборудования, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (АОК).

Напомним, что первый вновь изготовленный Ту-160М поднялся в воздух над столицей Татарстана в январе текущего года. В нем на 80% обновлены и модернизированы оборудование, двигатели, системы управления самолетом, навигационные системы и системы управления вооружением.

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