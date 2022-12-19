В Чувашии открылась первая роботизированная молочно-товарная ферма

Строительство фермы началось в октябре 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Аликовском районе открыли первую в Чувашии роботизированную молочно-товарную ферму. Ее строительство началось еще в октябре 2021 года, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Ферма рассчитана на 200 голов крупного рогатого скота. Там имеются стойловое и поильное оборудование, навозоуборочный транспортер, а также автоматическая доильная система с программным обеспечением управления стадом. В одном из аппаратов настроены такие процессы как стимулирование и очистка сосков, предварительное сдаивание, доение и постобработка сосков.

Свежее молоко сразу же поступает на экспресс-анализ параметров качества. При отклонениях система автоматически останавливает процесс доения и сообщает об этом оператору.

Отметим, что в данный проект было инвестировано порядка 60 миллионов рублей. В 2022 году ферма получила поддержку из федерального и республиканского бюджетов на сумму 18,2 миллиона рублей.

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