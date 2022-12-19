Даниил Журавлев может вернуться в казанский «Ак Барс» в ближайшие дни

Спортсмен находится в столице Татарстана уже две недели. Фото: ak-bars.ru

Стало известно, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Даниил Журавлев может официально вернуться в казанский «Ак Барс» уже на этой неделе. На данный момент 22-летний защитник выставлен на безусловный драфт отказов, а это значит, что «Колорадо» разорвет контракт с игроком и потеряет на него права.

Напомним, Журавлев находится в столице Татарстана уже две недели. Он частично тренировался с игроками «Ак Барса», но не мог осуществить переход в команду полностью из-за юридических вопросов.

В Северной Америке в нынешнем сезоне защитник провел 14 игр в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 1 (0+1) результативный балл.

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