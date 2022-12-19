Школам Чувашии рекомендуют перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

На днях в Чувашии прошелся ледяной дождь, что привело к образованию гололеда на дорогах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно гололедом на дорогах, Минобразования Чувашии рекомендовало местным школах перейти на дистанционное обучение. В случае, если уроки все же планируется проводить очно, важно усилить контроль за организацией перевозок детей, отмечают в ведомстве.

Отметим. что днем 19 декабря в республике ожидаются осадки в виде снега, местами слабая метель, а также снежные заносы. Столбики термометров будут колебаться от -8 до -15 градусов.

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