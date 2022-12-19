На ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах решили ввести масочный режим

Все дело в росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом в Татарстане. Фото: kamaz.ru

В связи с тем, что в Татарстане наблюдается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом, на ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах решили ввести ограничительные меры. Так, с 20 декабря на предприятии будет действовать масочный режим. В данный момент готовятся необходимые правоустанавливающие документы.

Напомним, ранее в республике ввели обязательный масочный режим для персонала и посетителей медучреждений, а также для персонала учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Все дело в том, что эпидпорог в регионе превышен на 82,1%.

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