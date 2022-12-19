В Татарстане водителей предупредили о сильной гололедице на дорогах

Важно увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госавтоинспекции Татарстана рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах 19 декабря. Дело в том, что в течение дня в республике ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также метель. Все это может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах.

Местных жителей просят увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных торможений, а также уделить особое внимание техническому состоянию автомобилей, в частности их тормозной системе и шинам.

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