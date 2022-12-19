За снижение долгов по налогам районы и города Татарстана получат премии

На данный момент задолженность по налогам в регионе составляет 13,4 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на начало декабря, задолженность по налогам в Татарстане составляет 13,4 миллиона рублей. По словам главы республики Рустама Минниханова, имеется необходимость в прививании местным жителям финансовой дисциплины. Это планируется сделать посредством премирования районов и городов региона, которые смогут существеннее остальным снизить долги по налогам.

Об этом руководитель Татарстана заявил в ходе заседания в Доме правительства республики. В процессе он отметил рост долгов предприятий, курируемых Минстроем, Минпромторгом и Миндотранспорта региона. Ведомствам поручено активнее работать каждому с данными организациями.

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