В Татарстане осудили парня, который проигнорировал семь повесток из военкомата

Парня оштрафовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Тукаевского района признали виновным в уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Суд установил, что молодой человек проигнорировал семь повесток из военкомата Комсомольского района Набережных Челнов. Он получал их, но не являлся в указанное время на медкомиссию, за которой последовала бы отправка в армию, сообщают chelny-biz.

В итоге парня решено было оштрафовать. От прохождения службы его это, к слову, не освобождает.

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