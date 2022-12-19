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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 5:30

В Татарстане осудили парня, который проигнорировал семь повесток из военкомата

Его признали виновным в уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Парня оштрафовали.

Парня оштрафовали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Тукаевского района признали виновным в уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Суд установил, что молодой человек проигнорировал семь повесток из военкомата Комсомольского района Набережных Челнов. Он получал их, но не являлся в указанное время на медкомиссию, за которой последовала бы отправка в армию, сообщают chelny-biz.

В итоге парня решено было оштрафовать. От прохождения службы его это, к слову, не освобождает.

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