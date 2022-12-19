В Татарстане в начале недели ожидается метель и похолодание до -8 градусов

Днем также продолжат наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 19 декабря, в Татарстане будет облачная погода с прояснениями. Днем продолжат наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега, а местами возможна метель. Столбики термометров будут показывать от 0 до -5 градусов, на западе - до -8, сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозам синоптиков, в регионе также ожидается умеренный юго-западный с переходами на северо-западный ветер. Временами его порывы будут достигать 17 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

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