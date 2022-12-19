В Татарстане сняли ограничения движения автобусов и грузовиков по трассам

На данный момент погодные условия улучшились. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в понедельник, 19 декабря, в Татарстане сняли ограничения на движения автобусов и грузового транспорта по федеральным и региональным трассам. Оно было введено вечером 18 числа из-за непогоды - снега, мокрого дождя и ограниченной видимости. На данный момент погодные условия улучшились.

Несмотря на это, автоинспекторы призывают водителей был внимательными на дорогах. Местами в республике наблюдается гололедица.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram