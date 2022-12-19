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НовостиОбщество19 декабря 2022 5:13

В Татарстане сняли ограничения движения автобусов и грузовиков по трассам

Они были введены накануне из-за непогоды
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На данный момент погодные условия улучшились.

На данный момент погодные условия улучшились.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в понедельник, 19 декабря, в Татарстане сняли ограничения на движения автобусов и грузового транспорта по федеральным и региональным трассам. Оно было введено вечером 18 числа из-за непогоды - снега, мокрого дождя и ограниченной видимости. На данный момент погодные условия улучшились.

Несмотря на это, автоинспекторы призывают водителей был внимательными на дорогах. Местами в республике наблюдается гололедица.

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