В Татарстане артистов драмтеатра им.Сабира Амутбаева призвали в армию

В театре сделали все, чтобы ребята почувствовали будто они едут на гастроли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мензелинске в рамках осенней призывной кампании для прохождения срочной службы в армии повестки вручили трем молодым артистам государственного драмтеатра им.Сабира Амутбаева.

Несмотря на то, что они из разных районов Татарстана, проводы решили устроить в мензелинском театре.

- В Казань мы ехали в автобусе нашего театра. Постарались придать символический смысл этой поездке, чтобы наши ребята почувствовали себя, будто они едут на гастроли. У нас нет ни капли сомнения в том, что наши артисты отслужат хорошо», – цитирует директора театра Ильнура Гайниева газета «Шахри Казан».

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