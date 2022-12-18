В Чувашии из-за ледяного дождя без света продолжают оставаться 15 населенных пунктов

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА

В это воскресенье, 18 декабря, ледяной дождь, снег и сильный ветер обрушился на ряд регионов Поволжья. Чувашия не стала исключением. Как ранее уже сообщала КП-Казань, в республике из-за ненастья без электричества остались более 6 тысяч человек в 23 населенных пунктах. В часть из них уже вернули свет.

- Без электричества продолжают оставаться 15 населенных пунктов в Ибресинском, Канашском, Красноармейском, Моргаушском и Урмарском районах. Это 1 429 домов с 2 609 жителями, а также шесть социально-значимых объектов, - сообщает пресс-служба главы Чувашии.

Электроснабжение начали восстанавливать в Вурнарском, Порецком, Цивильском и Яльчикском районах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram