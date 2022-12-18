В Татарстане создадут региональное отделение Всероссийского движения детей и молодежи

Вопрос о назначении его руководителя остается открытым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональное отделение Всероссийского движения детей и молодежи должно заработать в Татарстане в самом ближайшем будущем. Оно будет помогать профильным организациям и учреждениями в плане реализации молодежной полнитки, культуры и спорта.

В состав отделения войдут и подростки, а возглавить его может министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. Пока это единственный видимый кандидат на эту должность.

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