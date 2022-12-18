В Йошкар-Оле к Новому году 2023 начали устанавливать главную городскую елку

Установка новогодней красавицы займет несколько дней. Фото: администрация Йошкар-Олы

На площади Ленина в Йошкар-Оле в преддверии Нового года 2023 рабочие приступили к монтажу главной городской елки

- Процесс установки - кропотливая работа и занимает несколько дней. Это сборка каркаса и более 2,5 тысяч ветвей, монтаж опор шатра, развешивание шаров и гирлянд, украшение верхушки звездой, - заявили в администрации города.

Там также отметили, что главная елка Йошкар-Олы будет высотой 23 метра и иметь светодиодное оформление.

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