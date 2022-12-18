В Катар в день финала ЧМ-2022 по футболу прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов

Минниханов находится в Катаре с однодневным рабочим визитом. Фото: president.tatarstan.ru

В это воскресенье, 18 декабря, когда должен состоятся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре туда с однодневным рабочим визитом прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Он вряд ли посетит стадион, так как в этот же день отмечается национальный день Катара. На этот праздник Минниханов был приглашен в качестве почетного гостя, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Отметим, что в аэропорту Катара Рустама Минниханова встретил государственный министр Шейх Фахад бин Файсал Аль Тани. Он сопроводил гостя на фестиваль катарской культуры «Дарб ас - Саи». Там Минниханов встретился с главой местного Минкульта шейхом Абдеррахманом Аль Тани. Стороны обсудили сотрудничество в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия - исламский мир».

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