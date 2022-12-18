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НовостиОбщество18 декабря 2022 12:02

С начала 2022 года в Татарстане цены на продукты выросли почти на 17%

Стоимость же непродовольственных товаров в республике за этот же период подорожала на более чем 14%
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Таковы официальные данные Татарстанстата.

Таковы официальные данные Татарстанстата.

Фото: Михаил ПАТЛИС

За 11 месяцев 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021-го индекс потребительских цен в республике вырос на 14,31%. Так, согласно официальным данным Татарстанстата, только продукты успели за это время подорожать на 16,81%. Что же касается непродовольственных товаров и услуг, то они поднялись в цене на 14,95% и 10,11% соответственно.

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