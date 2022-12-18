В Чувашии водитель BMW Х5 уходя от погони протаранил полицейскую машину

На таран лихач пошел, когда его заблокировали на одной из улиц. Фото: скриншот с видео

Утром 17 декабря в Новочебоксарске сотрудники ГИБДД увидели, как водитель BMW Х5 нарушил правила дорожного движения. Полицейские потребовали от него остановиться, но тот только увеличил скорость. Началась погоня.

Уходя от преследования лихач на иномарке создавал угрозу другим участникам дорожного движения. В итоге на его поимку было направлено шесть патрульных экипажей. Они смогли заблокировать непокорную BMW Х5 на одной из улиц Новочебоксарска, но лихач и не думал сдаваться. Он протаранил одну из полицейских машин. Правда, это не помогло ему скрыться, и он был вскоре задержан.

- У сидевшего за рулем ранее уже судимого 35-летнего мужчины имелись внешние признаки опьянения. От медосвидетельствования он отказался. Кроме того, выяснилось, что задержанный управлял иномаркой, не имея водительских прав, - сообщили в МВД Чувашии.

В отношении лихача в итоге были составлены административные протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования, неподчинение законному требованию сотрудников полиции, совершение ДТП и оставление места происшествия, выезд на полосу встречного движения и за выезд на запрещающий сигнал светофора.

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