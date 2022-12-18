В Чувашии из-за ледяного дождя без электричества остались 23 населенных пункта

Без света остались более 6 тысяч человек. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Не успела Чувашия оправиться от последствий прошлого ледяного дождя, когда без электричества остались более 26 тысяч человек, как ненастье нанесло очередной удар.

Из-за плохой погоды – снегопадов и все того же ледяного дождя, в республике обесточенными оказались 23 населенных пункта. Это 3 716 жилых домов с 6 541 жителем и 23 социальных объекта, сообщает Минпромэнерго Чувашии.

- На исправление ситуации направлено 10 оперативных бригад. Подача электричества уже начата в Вурнарском и Цивильском районах, - отмечают в ведомстве.

Восстановительные работы в Чувашии продолжаются.

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