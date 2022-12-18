За сутки в Татарстане выявили 111 новых случаев коронавируса

Всего же в Татарстане инфекция была обнаружена у 192 179 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за прошедшие отчетные сутки было выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом. В 20 из них пациентам понадобилась госпитализация, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также, по его данным, за указанные 24 часа в республике от коронавируса смогли излечиться 97 человек. Всего же в Татарстане инфекция была обнаружена у 192 179 человек, 189 080 из которых выздоровели, а 2008 скончались в результате болезни.

Согласно информации, федерального оперштаба, в регионе коллективный иммунитет к коронавирусу по-прежнему остается низким – 3,9%.

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