В воскресенье улицы Казани от снега чистят более 500 рабочих

Для сравнения, ночью улицы чистили 289 рабочих. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана продолжают ликвидировать последствия затянувшихся снегопадов. Так, только за ночь с улиц города было вывезено более девяти тысяч тонн снега. В это же время использовали 292 тонны реагента и 512 тонн пескосоляной смеси. Улицы чистили 289 рабочих и 412 единиц спецтехники.

Днем в воскресенье, 18 декабря, эту группу усилили. Теперь чисткой дорог в Казани занимаются 568 рабочих и 367 единиц техники, в том числе 56 комбинированных машин, 72 тракторные щетки, 97 самосвалов и 81 фронтальный погрузчик.

Их днем, например, можно будет увидеть на улицах Адоратского, Борисковской, Волгоградской, Гаврилова, Губкина, Дементьева, Журналистов, Кремлевской, Лукницкого, Мичурина, Московская, Юсупова и Сайдашева.

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