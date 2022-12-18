В Казани рубщику мяса оторвало руку, под суд пойдет администратор магазина

Женщина работавшая администратором магазина так и не признала своей вины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела 42-летней жительницы Казани, которая обвиняется по статье «нарушение требований охраны труда». Свою причастность к совершению данного преступления женщина так и не признала, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Тем не менее была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, женщина, работая администратором в магазине продтоваров, помимо всего прочего, должна была еще и следить за соблюдением норм охраны труда. При этом 23 июня она разрешила работать 24-летнему рубщику мяса на мясорубке, на которой отсутствовала деталь для защиты рук. Обвиняемая к том уже не провела с рубщиком необходимый инструктаж. В результате молодой человек полез в мясорубку, чтобы достать оттуда застрявший кусок и ему оторвало кисть руки.

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