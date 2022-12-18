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НовостиОбщество18 декабря 2022 7:51

В Набережных Челнах появятся две новые остановки – «Дружба» и «69 комплекс»

Оба павильона для пассажиров общественного транспорта располагаются на перекрестках
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Названия для этих остановок должны еще утвердить местные депутаты. Фото: nabchelny.ru

Названия для этих остановок должны еще утвердить местные депутаты. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах на перекрестке улицы Усманова и проспекта Дружбы народов остановка общественного транспорта получила название «Дружба», а остановочный павильон на перекрестке проспектов Яшьлек и Абдусалямова – «69 комплекс».

Такие названия выбрали в городской комиссии по топонимике. И это, к слову, могут быть не окончательные варианты. Дело в том, что новые наименования должны еще утвердить депутаты местного Горсовета на ближайшем своем заседании.

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