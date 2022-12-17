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НовостиОбщество17 декабря 2022 14:24

Глава Татарстана поручил организовать елки для детей мобилизованных на высоком уровне

Эти мероприятия будут организованы Министерством культуры республики и Министерством по делам молодежи региона
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Миндортранс Татарстана, ГИБДД Казани и главы районов обеспечат перевозку детей до мест проведения праздников.

Миндортранс Татарстана, ГИБДД Казани и главы районов обеспечат перевозку детей до мест проведения праздников.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать новогодние елки для детей мобилизованных на высоком уровне. Об этом он сообщил на еженедельном совещании.

По словам Минниханова, с 22 по 24 декабря организуют новогоднее представление в Казанском Кремле для школьников начальных классов из семей мобилизованных. А учеников 5-11 класса приглашают на елку 25 декабря, которая пройдет в "Татнефть Арене".

Отметим, эти мероприятия будут организованы Министерством культуры республики и Министерством по делам молодежи региона. А Миндортранс Татарстана, ГИБДД Казани и главы районов обеспечат перевозку детей до мест проведения праздников.

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