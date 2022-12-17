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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 12:11

В Татарстане спасли замерзавшего на трассе 58-летнего водителя

Инцидент произошел в Мамадышском районе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На место оперативно прибыли спасатели, которые посадили мужчину в свое авто, чтобы тот согрелся. Фото: МЧС Татарстана

На место оперативно прибыли спасатели, которые посадили мужчину в свое авто, чтобы тот согрелся. Фото: МЧС Татарстана

Около 4:00 утра в Мамадышском районе на 957 километре трассы М-7 водитель "КамАЗа" едва не замерз в салоне, так как его грузовик сломался. На место оперативно прибыли спасатели, которые посадили мужчину в свое авто, чтобы тот согрелся. Также его напоили горячим чаем.

Затем они доставили его на базу ЗПСО №5 до прибытия техпомощи. От госпитализации водитель отказался, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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