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НовостиОбщество17 декабря 2022 11:26

В Татарстане в 2023 году на восстановление сельхозмашин потребуется 5,2 миллиарда рублей

Эти средства будут направлены на обновление тракторов, комбайнов, а также посевной и почвообрабатывающей техники
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане в данное время завершается первая половина ремонтного сезона.

В Татарстане в данное время завершается первая половина ремонтного сезона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татарстану для подготовки техники к полевым работам в 2023 году понадобиться 5,2 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на обновление 9,3 тысячи тракторов, 3,7 тысячи комбайнов и 11,5 тысячи единиц посевной и почвообрабатывающей техники. Об этом на совещании с главой республики Рустамом Миннихановым сообщил заместитель премьер-министра региона Марат Зяббаров.

По его словам, в данное время завершается первая половина ремонтного сезона. Так, по республике отремонтировано 37% тракторов, 30% посевных комплексов, 46% сеялок и 40% почвообрабатывающий техники. Также хозяйствами были приобретены запасные части на 1,1 миллиона рублей. Это составляет 21% от требуемого плана.

Отметим, наиболее положительные показатели выявили в хозяйствах Актанышского, Атнинского, Арского, Балтасинского, Кукморского, Сармановского и Заинского районов. Они приступили к восстановлению кормозаготовительной и зерноуборочной техники.

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