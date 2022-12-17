Минниханов посетил Казанский авиазавод имени Сергея Горбунова

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова производят пассажирские самолеты Ту-214, а также самолеты Ту-214 в специальном исполнении. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова. Там он ознакомился с ходом строительства объектов в рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, Минниханов совместно с управляющим директором ПАО "Туполев" Вадимом Королевым и директором Казанского авиационного завода Николаем Савицким осмотрели инженерный центр, заготовительно-штамповочное производство, а также помещение стендово-лабораторного комплекса, сообщает пресс-служба главы республики.

Отметим, на Казанском авиационном заводе имени Горбунова - филиале ПАО "Туполев" производят пассажирские самолеты Ту-214, а также самолеты Ту-214 в специальном исполнении.

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