В БСМП Набережных Челнов из-за роста ОРВИ и гриппа ввели ограничения

Ограничительные меры в больнице действуют с 15 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В БСМП Набережных Челнов ввели ограничительные меры из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа. Они включают в себя запрет для посещения больных родственниками, масочный режим, а также двукратную термометрию, сообщает пресс-служба учреждения.

Эти меры в больнице действуют с 15 декабря, как и во многих государственных лечебных учреждениях Татарстана. Однако медорганизация будет продолжать оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь как горожанам, так и жителям из 11 районов республики.

Напомним, в Татарстане из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 82,1% ввели обязательный масочный режим. Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп.

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