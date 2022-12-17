В результате пожара на улице Даурской в Казани погиб 19-летний парень

Огонь распространился по площади порядка 12 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 7:22 в субботу, 17 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Даурская в Казани. Горела комната на третьем этаже общежития. Огонь распространился по площади порядка 12 квадратных метров.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Погибшему было 19 лет. Также были эвакуированы 103 человека.

К 7:53 открытое горение было ликвидировано. Причины произошедшего выясняются, сообщают в МЧС Татарстана.

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