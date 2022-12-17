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НовостиЭкономика17 декабря 2022 6:58

В Татарстане в 2022 году сборы налоговой составят 1,3 триллиона рублей

Эта сумма на 12,5% больше, чем в 2021 году
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
443,2 миллиарда рублей направят в консолидированный бюджет Татарстана.

443,2 миллиарда рублей направят в консолидированный бюджет Татарстана.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральная налоговая служба Татарстана в конце 2022 года планирует собрать около 1,3 триллиона рублей. Об этом на совместной коллегии Минфина республики, УФНС России по региону и татарстанского казначейства сообщил глава ведомства Марат Сафиуллин.

По его словам, эта сумма на 12,5% больше, чем в 2021 году. Так, из них 813,4 миллиарда рублей направят в федеральный бюджет, а 443,2 миллиарда рублей - в консолидированный бюджет республики.

Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов высоко оценил темпы развития экономики в Татарстане. По его мнению, это достижение является результатом применения современных практик управления.

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