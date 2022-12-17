Жителей Набережных Челнов 17 декабря приглашают на открытие главной городской елки

Посетителей ждет концертно-развлекательная программа "Снежное волшебство". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Набережных Челнов в субботу, 17 декабря, приглашают на торжественное открытие главной городской елки. Праздничная программа начнется в 16:00 на площади Азатлык, сообщает администрация города.

Посетителей мероприятия ждет концертно-развлекательная программа "Снежное волшебство". Помимо этого, в декабре и январе гости и местные жители смогут принять участие в праздничных гуляньях в общественных пространства города.

Напомним, в Набережных Челнах запланировано большое количество праздничных мероприятий на Новый год 2022-2023. Они пройдут в Комсомольском, Центральном и Автозаводском районах города.

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