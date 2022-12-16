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НовостиОбщество16 декабря 2022 18:11

В Нижнекамске определили места, где разрешат запускать фейерверки на Новый год

Всего будут оборудованы две площадки
Рината СТРЕБКОВА
Названы точные места, где можно будет запускать салюты в Нижнекамске. Фото: мэрия Нижнекамска.

Названы точные места, где можно будет запускать салюты в Нижнекамске. Фото: мэрия Нижнекамска.

Близится Новый год. Куда же без праздничных фейерверков. Вот только где угодно запускать салюты будет нельзя. С 19 декабря по 8 января в Татарстане вводится особый противопожарный режим.

В Нижнекамске для запуска салюта определены две специальные площадки размером 50 на 50 метров. Они расположатся на территории, ограниченной улицей Менделеева и проспектом Вахитова, напротив дома № 86 по проспекту Химиков, а также на пустыре напротив дома №4 на улице Южная.