В Нижнекамске определили места, где разрешат запускать фейерверки на Новый год

Названы точные места, где можно будет запускать салюты в Нижнекамске. Фото: мэрия Нижнекамска.

Близится Новый год. Куда же без праздничных фейерверков. Вот только где угодно запускать салюты будет нельзя. С 19 декабря по 8 января в Татарстане вводится особый противопожарный режим.

В Нижнекамске для запуска салюта определены две специальные площадки размером 50 на 50 метров. Они расположатся на территории, ограниченной улицей Менделеева и проспектом Вахитова, напротив дома № 86 по проспекту Химиков, а также на пустыре напротив дома №4 на улице Южная.