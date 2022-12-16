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НовостиОбщество16 декабря 2022 17:36

На новогодних праздниках из Казани запустят 58 дополнительных поездов в Москву, Санкт-Петербург и Саратов

Они будут курсировать с 22 декабря до 10 января
Рината СТРЕБКОВА
Большинство поездов соединят Казань с Москвой. Фото: мэрия Казани.

Большинство поездов соединят Казань с Москвой. Фото: мэрия Казани.

Близятся новогодние праздники. Далеко не все жители Казани намереваются просидеть все выходные дома. Некоторые наметили вояж в другие регионы. Специально для них будет увеличено число поездов, которые свяжут Казань с другими городами России.

Так, с 22 декабря по 10 января по Горьковской железной дороге будут курсировать 58 дополнительных поездов, которые свяжут Казань с другими городами. Так, 52 состава назначены между столицей Татарстана и Москвой. Пять поездов соединят Казань с Санкт-Петербургом. Еще один - с Саратовом, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, филиала ОАО «РЖД».

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