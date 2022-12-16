В Марий Эл с начала года произошло 87 аварий с участием пьяных водителей

На выходных будет увеличено число патрулей, которые будут выявлять нетрезвых водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в Марий Эл зарегистрировано более 600 ДТП. В результате этих аварий более восьмисот человек получили ранения различной степени тяжести и более ста человек погибли.

Отдельно стоит отметить аварии с участием нетрезвых водителей. Таких в республике с начала года произошло 87. В них погибли 28 человек, еще 107 участников дорожного движения получили различные травмы.

Исходя из дорожной обстановки принято решение об увеличении количества экипажей ДПС, которые будут следить именно за подозрительными машинами и выявлять нетрезвых автомобилистов, решивших вопреки всем правилам сесть за руль.

В течение трех предстоящих дней в Волжском, Звениговском, Моркинском и Сернурском районах запланировано проведение дополнительных мероприятий и массовых проверок водителей на трезвость.

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