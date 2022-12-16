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НовостиОбщество16 декабря 2022 16:54

В Чувашии перед Новым годом закупили 55 новых школьных автобусов

Они уже прибыли в республику
Рината СТРЕБКОВА
Автобусы придут на смену отслужившим свой срок машинам. Фото: t.me/zaxarov21

Автобусы придут на смену отслужившим свой срок машинам. Фото: t.me/zaxarov21

В Чувашию прибыла партия новых школьных автобусов. Всего республика за счет федерального бюджета закупила 55 новых средств перевозки детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования Дмитрий Захаров.

Как отметил сам чиновник, новый транспорт оснащен всеми необходимыми техническими средствами безопасности. Новые автобусы придут на смену старым машинам, которые уже отбыли свой срок. Ввести автобусы в эксплуатацию планируют в последние дни 2022 года.

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