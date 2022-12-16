С начала года в Набережных Челнах родилось 5767 малышей

За год в Челнах родилась 51 двойня. Фото: пресс-служба мэрии Челнов

За 11 месяцев 2022 года в Набережных Челнах на свет родились 5767 малышей. Мальчики пока рождаются чаще девочек. В период с января по декабрь 2022 года на свет появились 2976 мальчиков и 2791 девочка.

Как сообщает пресс-служба мэрии Челнов, в этом году в 51 семье челнинцев появились двойни. Больше половины родившихся детей – вторые, третьи и более дети в семье.

Из общего числа детей, рождение которых зарегистрировано за 11 месяцев текущего года 2132 (37 %), являются вторыми детьми, 1152 (20 %) третьими, более трёх сотен – четвертыми и более. Более двух тысяч детишек являются первенцами.

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