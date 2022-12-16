Из-за сильного снегопада в Казани образовались 10-балльные пробки

Снегопады в Татарстане продлятся еще минимум трое суток, так что пробки еще возможны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начиная с 14.00 16 декабря на Казань вновь обрушился обильный снегопад. Это привело к образованию на дорогах больших пробок. В период с 17.00 до 18.30 в Казани, согласно данным Яндекса, пробки оценили в 10 баллов.

Наиболее серьезные заторы образовались в центре Казани, на участке от казанского Кремля до ТЦ Кольцо. Также "красная зона" наблюдалась в районе Сибирского и Мамадышского трактов.

После 19.00 ситуация стабилизировалась. Казань перешла в "желтый уровень", то есть показатели опустились до 6-7 баллов.

Наиболее сильными пробки были в период с 17.00 до 18.30. Фото: скриншот с Яндекс.карт

При этом, данные синоптиков пока не радуют автомобилистов. В течение ближайших трех дней в Татарстане прогнозируют обильные снегопады.

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