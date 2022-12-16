По техническим причинам изменится график движения пригородного поезда Кизнер-Казань

Состав №6923 отправится со станции Кизнер в 9:39. В Казань он прибудет в 11:52, Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жителям Татарстана, которые регулярно пользуются электричкой Кизнер-Казань стоит быть внимательными. В расписание пригородного поезда внесены изменения. По техническим причинам изменится график движение электрички. Правда, только на одни сутки - 21 декабря.

В этот день состав №6923 отправится со станции Кизнер в 9:39. В Казань он прибудет в 11:52, сообщает пресс-служба АО «Содружество». В последующие дни пригородный поезд вернется к привычному расписанию.

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