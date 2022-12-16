Жителя Набережных Челнов приговорил к 7 годам колонии за смерть бездомного, который испражнялся в подъезде

Данный приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах местного жителя суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Мужчина полностью признал свою вину. При назначении ему наказания было учтено смягчающие обстоятельства по делу, а также отягчающее - особо опасный рецидив. Горожанину назначили наказание в виде лишение свободы сроком 7 лет в колонии строгого режима. Данный приговор пока не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба суда Набережных Челнов

Было доказано, что 30 марта в доме на проспекте Вахитова выпивший осужденный вышел в подъезд из своей квартиры, чтобы покурить. На лестничной площадке мужчина увидел, как бездомный, который постоянно там испражнялся и за ним приходилось убирать супруге осужденного, справляет малую нужду в мусоропровод.

Между ними возникла перебранка. Мужчина требовал от бездомного покинуть подъезд, но тот отказался. Тогда осужденный несколько раз ударил потерпевшего, тот упал и головой ударился о бордюр. Мужчина попросил соседей вызывать «скорую», но было уже поздно - травма оказалась смертельной.

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